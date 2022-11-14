حظك اليوم برج الحوت الأحد 14-11-2022 عاطفيا ومهنيا

دائما ما يتصف مولود برج الحوت بأنه شخصية حساسة في تعاملاتها، وقد ينفجر في البكاء مجرد الحديث معه بطريقة قد يراها هو قاسية، وينتمي الكثير من المشاهير لهذا البرج الحساس الرومانسي، ومن بينهم الفنان التونسي صابر الرباعي، الفنانة دينا الشربيني، سلوى خطاب، الملحن والموسيقار محمد الموجي، الراقصة تحية كاريوكا، الفنان الهندي عامر خان، أحمد السقا، الفنان الراحل محمد عبد الوهاب، والفنانة يسرا.

ويعد مولود برج الحوت من الشخصيات التي تثق في الآخرين بشكل مبالغ فيه، ما يجعله يتعرض للكثير من المشكلات بسبب استغلاله.

واليوم الاثنين 14 نوفمبر الجاري، نقدم لمحبي ومتابعي حركة الفلك والأبراج اليومية، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

اليوم الاثنين يساعدك الوضع الفلكي أن تثبت وجودك وتضع قدميك على الطريق الصحيح، وفق حظك اليوم لمواليد برج الحوت، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، على المستويين العلمي والمهني.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وأوضحت عبير فؤاد أنّ حظك اليوم على المستويين العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، القمر بمنزل الحب يمنحك سحرا وطاقة عاطفية، وقد تلمس قلب من تحب.