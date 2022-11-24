حدد قطاع المعاهد الأزهرية، موعد تحرير استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023.

خطوات تحرير استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023

- يبدأ الطالب في تسجيل الاستمارات الإلكترونية على موقع إدارة شؤون الطلاب الإلكتروني، في الفترة من الخميس الموافق 2022/12/1 وحتى الخميس 29 من الشهر ذاته.

- يملأ الطالب الاستمارة، ويتأكد من صحة البيانات بطبعها وتسليمها إلى مسؤول شؤون الطلاب في المعهد، لمراجعتها من واقع سجلات الطالب، والتأكد من صحة بياناتها رقم 2022/315554 بمطبقاتها مع ملف الطالب.

- تبدأ المعاهد الأزهرية في تحرير استمارات التقدم الورقية في الفترة من يوم الخميس الموافق 2022/12/1 حتى الخميس 29 من الشهر ذاته، من الاستمارات المطبوعة حديثًا للطلاب المبصرين والمكفوفين طبعة «2022-2023»، ولا يُعتد بأي استمارات من السنوات السابقة، عدا استمارة الطالب الكفيف؛ إذ يسمح استخدام طبعة 2021/2020، وطبعة 2022/2021.

- يرفق مع الاستمارات؛ كشوف 2ج الإلكترونية، على أن يجرى التأكد من مراجعة اسم الطالب كاملًا ورقمه القومي، والتأكد من مطابقتهما لشهادة ميلاده.

- تُحرر استمارات التقدم للامتحان بمعرفة مدرسس الخط العربي واللغة والعربية بخط واضح، وتستوفي جميع بياناتها من واقع شهادات الميلاد وسجلات تلاميذ المعهد، دون اختصار في اسم الطالب ولقبه، بمعرفة مسؤولي شئون الطلاب بالمعهد، وتحت مسؤوليتهم على الطالب، والإطلاع على جميع بياناته من واقع الاستمارة، والتوقيع عليها بخط يده، مع مراعاة مراجعتها بدقه قبل التوقيع.

تشكيل لجنة من المدرسين والإداريين الأكفاء لمراجعة البيانات

- على شيخ المعهد تشكيل لجنة من المدرسين والإداريين الأكفاء؛ تكون مهمتهم مراجعة البيانات التي حررها الطلاب من واقع السجلات وشهادات الميلاد، ويُوقع عليها جميع أعضاء اللجنة المشكلة، وتعتمد من قبل شيخ المعهد، وفي حالة وجود تصويب في أي بيان يتم التوقيع على التصويب من قبل اللجنة، ويوقع التلميذ أيضا عليه.

- يحتفظ المعهد بتشكيل اللجنة من المراجعين وتوقيعاتهم، ويحفظ بالمعهد للرجوع إليه عند الحاجة، وفي حالة وجود بيان خطأ للطالب يصحح مسؤول التحول الرقمي بالمعهد، البيان على البرنامج، بعد التأكد من صحته من واقع ملف الطالب بالمعهد.

موعد تسليم استمارت إتمام المرحلتين الابتدائية والإعدادية

- تلتزم جميع المعاهد بتسليم استمارات إتمام المرحلة الابتدائية، والإعدادية الأزهرية لإدارة الامتحانات بالمنطقة، في موعد غايته الأحد 2022/12/25، وتؤدي بدورها في المراجعة والاعتماد والترقيم، ولن تقبل استمارات من المعاهد بعد هذا الموعد.

- يتم إرسال أرقام الجلوس الخاصة بالشهادتين الابتدائية والإعدادية من الإدارة المركزية للامتحانات إلى إدارات امتحانات المناطق يوم الأحد الموافق 2023/1/1، ويتم تسليم الاستمارات الورقية والإلكترونية برقم الجلوس من إدارة الامتحانات إلى لجنة النظام والمراقبة للشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم الأحد الموافق 2023/1/8، وتلتزم المعاهد وإدارات الامتحانات ولجان النظام والمراقبة بهذه المواعيد؛ التزامًا حرفيًا، وأي تأخير سوف يُعرّض المتسبب فيه إلى المساءلة القانونية.