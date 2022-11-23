السيطرة على حريق اندلع في قطعة أرض فضاء بالغربية «صور»

شب حريق محدود، في مخلفات قمامة، وقش الأرز داخل قطعة أرض فضاء، بمنطقة الإستاد التابعة لمدينة طنطا بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو أضرار أو خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بنشوب حريق

وتلفى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطاراً من مأمور قسم أول شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإندلاع حريق محدود داخل قطعة أرض فضاء، بمنطقة الإستاد دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

الدفع بسيارتي إطفاء

وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وانتقلت قوه أمنية من المباحث الجنائية إلي محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، نشوب حريق في مخلفات قمامة وقش الأرز، داخل قطعة أرض فضاء، دون وقوع إصابات أو أضرار أو خسائر في الأرواح.

حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على، ألسنة اللهب قبل إمتدادها إلي الشقق السكنية المجاورة، وإخماد النيران، وتمت عملية التبريد خشية من إندلاع النيران مرة أخرى.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة ومعرفة سبب اندلاع الحريق.