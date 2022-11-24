إصابة 7 أشخاص بينهم 6 من أسرة واحدة في حادث تصادم سيارتين بالمنوفية 

أصيب 7 أشخاص بينهم 6 من أسرة واحدة، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، في مركز السادات بمحافظة المنوفية، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفي السادات العام لتلقي العلاج اللازم، كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصدر طبي يكشف الحالة الصحية للمصابين في الحادث

وأكد مصدر طبي بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصابين بينهم 6 من أسرة واحدة، أبناء مركز بدر بمحافظة البحيرة، مشيرا إلي أن الحالة الصحية لهم جيدة، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم فور وصولهم، ويتم متابعتهم من الأطقم الطبية، للاطمئنان على سلامتهم.

إصابة شخصين في حادث تصادم بتلا

على صعيد آخر، شهد مركز تلا، أمس، إصابة شخصين في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق «تلا - بابل»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفي تلا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتبين إصابتهما بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بإصابة شخصين في حادث تصادم بين دراجتين في إحدى القرى بدائرة المركز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.