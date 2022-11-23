تفاصيل حادث ملوي.. تصادم عنيف أودي بحياة رضيع و24 مصابا بينهم 6 طلاب

وقع حادث نتيجة تصادم عنيف بين سيارة ربع نقل وملاكي بطريق قرية أم نخلة المؤدي إلي الصحراوي الغربي في أقصي جنوب محافظة المنيا، ما أدى إلى وفاة طفل رضيع عمره 20 شهرًا بينما أصيب 24 آخرين بينهم والد الرضيع وشقيقته، و6 طلاب.

إصابة 6 طلاب بمراحل التعليم المختلفة في حادث ملوي

ومن بين 24 مصابا في حادث ملوي، 6 طلاب بمراحل التعليم المختلفة، وقال مسؤول بمديرية الصحة، إن سيارات هيئة الإسعاف نقلت 24 مصابا لمستشفى ملوي التخصصي بينهم 6 طلاب، هم: محمد رضا عمر، من قرية دروه، مصاب بغيبوبة تامة، محمد محمود إبراهيم 9 سنوات، دروه، مصاب بسحجات وكدمات، بلال فرج على 14 عاما مقيم بالشيخ شبيكة، مصاب بنزيف بالأنف والفم، عبد اللطيف أبو المجد عبداللطيف 16 عامًا، من قرية الشيخ شبيكة، مصاب بنزيف بالأنف، أحمد محمود معبد 16 عاما، مصاب باشتباه كسر مقيم بالشيخ شبيكة، جابر عبدالهادي 18 عاما طالب، مصابًا بسحجات وكدمات مقيم بقرية دروه.

مصرع طفل رضيع وإصابة والده وشقيقته في حادث ملوي

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع الطفل الرضيع معتز موسي عمرو 20 شهرا، وإصابة شقيقته شهد 25 عامًا، والدهما موسى عمرو موسى 45 عامًا، من قرية دلجا التبعة لمركز ديرمواس، بالإضافة إلى إصابة و22 آخرين من قري دلجا والشيخ شبيكة ودروه.

ووقع حادث ملوي الذي وقع نتيجة تصادم بين سيارة ربع نقل وملاكي بطريق ديروط أم نخلة المؤدي للصحراوي الغربي بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفي التخصصي لتلقي العلاج، وتباشر النيابة العامة التحقيق.