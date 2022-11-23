أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوي بالمنيا.. 24 شخصا بينهم أقارب

لقى رضيع مصرعه، وأصيب 24 آخرين، مساء اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وربع نقل، بطريق قرية ديروط أم نخلة المؤدي إلى الصحراوي الغربي، بمركز ملوي في محافظة المنيا، وأفادت التحريات الأولية بأن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة.

حادث تصادم بين ملاكي وربع نقل بملوي

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم «5742 د ي ن»، ملاكي، و«5128 ص ا ن»، ربع نقل، بطريق قرية ديروط أم نخلة المؤدي إلى الصحراوي الغربي، أمام مركز ملوي.

بانتقال سيارات هيئة الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن مصرع معتز موسي عمرو رضيع عمره 20 شهرًا، مقيم بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، وأصيب والده وشقيقته في نفس الحادث.

المصابون من قري دلجا والشيخ شبيكة ودروه

كما أسفر الحادث عن إصابة 24 شخصًا من قرى دلجا ودروه والشيخ شبيكة وهم: محمد جبالي 22 عاما، جابر عبدالهادي 18 عامًا، أسماء كامل 25 عامًا، سعد سعداوي 3 سنوات، جمال طلعت 25 عامًا، أحمد محمود 16 عامًا، عبداللطيف أبو المجد 17 عامًا، بلال فرج 14 عامًا، جلال عطا 19 عامًا، أميره شعبان 18 عامًا، محمد محمود 8 سنوات، نجوى محمد 43 عامًا، محمود إبراهيم 51 عامًا، فؤاد ربيع 34 عامًا، سرحان عطية 50 عامًا، عبدالسلام سليمان 44 عامًا، محمد رضا 15 عامًا، موسى عمرو 45 عامًا، بدرية رزق 38 عامًا، نادية عباس 59 عامًا، شهد عمرو 25 عامًا، و3 آخرين جار تحديد هويتهم.

تم نقل المصابين إلى مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات ببين كدمات وسحجات واشتباه كسور ومابعد الارتجاج، عدا الأخيرة مصابة بغيبوبة تامة، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.