التموين: ضبط 432 علبة صلصة وحلاوة طحينية فاسدة قبل بيعها في الأسواق

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع الرقابة والتجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه في إطار جهود التجارة الداخلية المستمرة لضبط السلع المنتهية الصلاحية والمعروضة في السلاسل التجارية قبل بيعها لجمهور المستهلك، تمكنت حملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل من ضبط 432 عبوه مواد غذائية منتهية الصلاحية قبل بيعها للمواطنين.

معلبات صلصة وحلاوة طحينية غير صالحة للاستهلاك

وأضاف «خليل»، في بيان عن مضبوطات حملة وزارة التموين، أنه جرى التحفظ على المضبوطات حتى صدور قرار من النيابة بإعدامها، وتحريز ما جرى ضبطه تحت تصرف النيابة العامة، موضحا أن أبرز المضبوطات هي معلبات الصلصلة والحلاوة الطحينة.

حملات تموينية مفاجئة لضبط السوق

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية، إلى صدور تعليمات من وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بتكثيف الحملات الرقابية لضبط السلع المنتهية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، من أجل حماية المواطنين من الغش والتدليس وتلاعب التجار، منوها إلى استمرار شن الحملات، بتعاون مفتشي مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك لضبط السوق، والتأكد من إتاحة السلع الصالحة للاستخدام أمام المواطنين بأسعارها المتداولة، دون زيادة من التجار.

وتستقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، شكاوى المواطنين من الأسعار عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك رقم 19588، عبر الاتصال من أي خط أرضي.