السيطرة على حريق في منزل و«حوش» بسوهاج دون وقوع إصابات

اشتعلت النيران في منزل وحوش بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، نتيحة تطاير شرر فرن بلدي.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة دار السلام بنشوب حريق بمنزل.

لا إصابات

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع البلاغ ووحدة الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق بمنزل ملك «عمر م ع م»، 47 عاما، عامل، ومكون من طابق واحد مسقوف بالبوص على مساحة 100 متر، وامتد الحريق لحوش مجاور ملك المدعو «عبد الجواد ن ح»، 60 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بـ4 سيارة إطفاء والسيطرة على النيران وإخمادها دون حدوث إصابات.

تطاير شرر فرن بلدي سبب الحريق

وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم، وأرجعا سبب الحريق إلى تطاير شرر من فرن بلدي بمنزل الأول، وأضافا باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفيا الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.