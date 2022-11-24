لبلبة: عادل إمام حاجة مهمه جدا في حياتي.. ربنا يخلهولي

أكدت الفنانة لبلبة خلال استضافتها في برنامج «the insider» بالعربي، علاقة الصداقة القوية التي تجمعها بالفنان عادل إمام.

وقالت لبلبة خلال لقائها: «عشرة طويلة بيني وبين عادل إمام، عيلته هي عيلتي، أولاده باعتبرهم أولادي، هو دائما يتواصل معي وآخر مرة كلمني إنجليزي قالي I love you nonia»، مضيفة: «هو شربات إنسان عطوف بيحب فنه وجمهوره وبلده».

لبلبة: عادل إمام حاجة كبيرة جدا عند كل الناس

وأضافت الفنانة: «عادل إمام حاجة كبيرة جدا عند كل الناس، وعندي أنا حاجة مهمة جدا في حياتي، ربنا يخلهولي».

تكريم لبلبة في مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أنه جرى تكريم الفنانة لبلبة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور عدد كبير من الفنانين، بينهم نور ونيللي كريم وبشرى وسوسن بدر ووفاء عامر وآيتن عامر ويسرا وهاني شاكر وأحمد عبد العزيز وإلهام شاهين وليلى علوي.