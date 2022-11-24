حبس صاحب مخزن لغش مياه تبريد السيارات في الساحل

اعترف صاحب مخزن بالقاهرة أمام جهات التحقيق، بممارسته نشاط تجاريا لغش مياه تبريد السيارات من خلال استئجار مخزنا لتصنيع المياه وتعبئتها دون ترخيص وطرحها في الأسواق على أنها ماركة لشركات معروفة.

طريقة الغش في تصنيع مياه تبريد ردياتير السيارات

وكشف صاحب المخزن خلال جلسة التحقيق، طريقة غش مياه التبريد قائلا: «بعد تصنيع المياه في المخزن، أضع ستيكرات لعلامات تجارية معروفة وعالمية، وجهزت بكل الأدوات المطلوبة لتصنيع منتج يشبه الأصلي تماما».

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس، القبض على صاحب المخزن، وتحفظت على كافة أجهزة وأدوات التصنيع مجهولة المصدر وأبزرها 40 جركن مدون عليها علامة تجارية، مع أدوات التصنيع والتغليف، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المنتظرة

ويتحدث المحامي أشرف ناجي عن العقوبة التي ينتظرها صاحب المخزن طبقاً لما نص عليه قانون العقوبات وذلك بشأن عقوبة الغش التجاري، مؤكداَ أن القانون ينص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق».