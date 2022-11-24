أستاذ اقتصاد: البورصة أداة مهمة لجذب مزيد من الاستثمارت في قنوات شرعية

قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد، إنّ اجتماع رئيس الوزراء مساء أمس جاء في إطار مهم وهو أنّ توصيات المؤتمر الاقتصادي ليست حبرًا على ورق، وإنّما لها خطط تنفيذية وآلية للمتابعة، وتأكيد تنفيذها في الواقع، وبالتالي فإنّ لقاء أمس يقيم ما اتخذ من إجراءات ذات صلة ببورصة الأوراق المالية، وسوق رأس المال بشكل خاص، وجذب الاسثتمارات لمصر بشكل عام.

البورصة أداة مهمة لجذب مزيد من الاستثمارت

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة عرضوا بعض الإجراءات التي اتخذ خلال الفترة الماضية القصيرة إلى جانب عرض موقف سوق رأس المال، مشيرًا إلى أن البورصة أداة مهمة للغاية لجذب مزيد من الاستثمارت في القنوات الشرعية خاصة من الخارج، متابعًا أنه لا بد من جذب صغار المستثمرين للبورصة؛ ليضعوا أموالهم في قنوات شرعية ويجدوا سبيلا في شركاتهم الوطنية التي تحقق معدلات ربحية كبيرة للغاية.

البورصة زادت الفترة الماضية بأكثر من 20%

وتابع بأنّنا نشهد لأول مرة أفكارًا عن جذب المصريين في الخارج لأنشطة البورصة المصرية أو التفكير في لقاءات ترويجية خارج مصر، لافتًا إلى أنّ البورصة زادت الفترة الماضية بأكثر من 20%، وهذه إحدى فوائد قرار مرونة الصرف، وبالتالي أصبح لدينا حجم تداول يومي كبير للغاية.

وأكد أنّ البورصة الآن تحتاج إلى الانتقال من سوق بعض المتخصصين أو المستثمرين إلى أن تصبح أداة لجذب صغار المستثمرين والمدخرين في مصر.