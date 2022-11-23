«المصري الألماني» يعلن عن تدريب لحديثي التخرج حول «مهارات التوظيف»

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن دورة تدريبية جديدة، ضمن الدورات التي ينظمها بشكل مستمر لشباب المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، في إطار جهود وزارة الهجرة لمكافحة الظاهرة، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتوظيف.

تفاصيل الدورة التدريبية الجديدة

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل دورة تدريبية جديدة، لشباب وبنات محافظة الفيوم، حول «مهارات التوظيف»، والتي تعقب خطوة القبول في وظيفة، حيث تستلزم هذه الخطوة وجود بعض المهارات لدى الفرد، وخاصة الشباب حديثي التخرج أو العائدين إلى سوق العمل بعد فترة انقطاع.

وأضاف المركز المصري الألماني، خلال المنشور: «مهارات التواصل زي التواصل، حل المشكلات، إدارة الوقت، والتعامل مع أفراد في الشغل ممكن يكونوا مختلفين عنك، كل دي أمثلة من المهارات اللي كل واحد محتاج يتعلمها لتزويد معرفته ببيئة العمل ونعرف نتكيف لبيئة العمل».

وأشار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، إلى أن تدريب «مهارات التوظيف» سيكون في قاعة تدريب المركز المصري الألماني في جمعية صلاح الدين بالفيوم، وذلك خلال الفترة من 27 نوفمبر الجاري وحتى 1 ديسمبر المقبل، من الساعة 10 صباحا إلى 4 مساء.

ويذكر أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يحرص على تنوع الدورات التدريبية التي يقدمها للشباب، لتشمل تدريبات التأهيل الوظيفي والإرشاد المهني، وكيفية بدء مشروع خاص وأساسيات العمل الحر، إضافة إلى تدريبات متخصصة في البرمجة والتسويق الإلكتروني وإدارة المشروعات، بقاعات تدريب المركز بالمعادي.

كما يجرى تنظيم بعض التدريبات «أونلاين» لتسهيل الحضور والاستفادة للجميع، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف.