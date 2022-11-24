«الغرف» تتوقع انتعاشا في حركة الوافدين السعوديين لفنادق القاهرة لمدة أسبوعين

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب إشغال فنادق القاهرة والجيزة وشرم الشيخ ستشهد ارتفاعا من اليوم ولمدة أسبوعين، بسبب إجازات العام الدراسي بالمملكة العربية السعودية وقدوم أعداد جيدة من السعوديين لقضائها بمصر، لافتا إلى أن نسب إشغال بعض فنادق القاهرة خلال تلك الفترة ستتخطى الـ95%.

وأضاف فاروق، لـ«الوطن»، أن غالبية المواطنين السعوديين الذين سيزورون مصر خلال تلك الفترة سيقيمون بفنادق القاهرة الكبرى، فيما يفضل البعض منهم قضاء هذه الإجازة بمدينة شرم الشيخ.

السعوديون أكثر السياح العرب زيارة لمصر خلال العام

وأوضح أن إجازات العام الدراسي بالمملكة العربية السعودية تعد من الفترات التي تنتعش فيها نسب الإشغال بالمنشآت الفندقية والسياحية المصرية، مشيرا إلى أن السياح السعوديين هم أكثر السياح العرب الذين زاروا مصر خلال العام الجاري، منوها بأن السعودية احتلت المركز الأول عربيا خلال السنوات الماضية في حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وأشار رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إلى أن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر من الدول العربية خلال العام الجاري كانت جيدة، مشيرا إلى أن أعداد السياح العرب الذين زاروا مصر خلال النصف الثاني من العام الجاري أعلى من الذين زاروها خلال الـ6 شهور الأولى من العام ذاته، منوها بأن يونيو ويوليو وأغسطس كانت أعلى أشهر شهدت قدوم السياح العرب إلى مصر.

السياحة العربية تمثل 20% بمصر

ولفت إلى أن السياحة العربية تمثل 20% من إجمالي السياح الذين تستقبلهم مصر سنويا، فضلا عن أن السائح العربي من ذوي الإنفاق المرتفع، اذ أن متوسط إقامته بمصر أعلى من السياح الأوربيين، منوها بأن السياح العرب يكررون زيارتهم لمصر أكثر من مرة في العام.