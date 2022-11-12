«غرفة السياحة»: العرب يرفعون إشغال فنادق القاهرة لـ100%

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، إن الحركة الوافدة من الدول العربية خلال شهر نوفمبر الجاري رفعت من نسب إشغال العديد من فنادق القاهرة الكبرى، لاسيما الموجودة بكورنيش النيل، ومنطقة وسط البلد إلى نحو 100%، لافتا إلى أن تلك النسب جيدة جدًا خاصة أنها تأتي في شهور الشتاء التي لا توجد بها أية إجازات طويلة بالدول العربية، وهو ما يدل على أن المقصد السياحي المصري بات جاذبًا للسياح العرب صيفا وشتاء.

السياح العرب

وأضاف «ثروت»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن غالبية السياح العرب المتواجدين حاليا بمصر هم من السعوديين الذين يحرصون على قضاء أية إجازات يتحصلون عليها بوطنهم الثاني مصر، موضحًا أن الحركة السياحية الوافدة من المملكة العربية السعودية إلى مصر تسير بشكل جيد للغاية، حيث إن السعودية تعتبر واحدة من أكثر 5 دول إرسالًا للسياح إلى مصر خلال السنوات الـ5 الأخيرة.

القاهرة أكثر المدن المصرية التي يقصدها العرب

وأشار، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة إلى أن مدينة القاهرة احتلت المركز الأول كأكثر المدن السياحية المصرية التي يقصدها السياح العرب يليها شرم الشيخ والغردقة، موضحا أن منطقة الساحل الشمالي تحولت خلال الأعوام الأخيرة إلى منطقة جذب للسياح العرب ولاسيما الإماراتيين والسعوديين.

الموسم السياحي الصيفي

وتوقع ثروت أن ترتفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الدول العربية خلال الموسم السياحي الصيفي المقبل ولاسيما خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وهى الشهور التي تكون بها اجازات منتصف العام الدراسي بالدول العربية.

يذكر أن دول الخليج العربي كانت أكثر الدول العربية إرسالا للسياح إلى مصر خلال السنوات الماضية وسط تراجع أعداد سياح دول المغرب العربي «المغرب والجزائر وتونس»، مع حرص أعداد جيدة من الليبيين على زيارة مصر سنويًا.