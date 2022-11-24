10 آلاف طالب يشاركون في ندوات للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه بالقاهرة

نظمت شركة مياه الشرب في القاهرة الكبرى، ندوات لتوعية طلاب المدارس بإدارات وسط القاهرة التعليمية وإدارة الساحل التعليمية وإدارة مصر الجديدة التعليمية، بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، وتعزيز الممارسات الإيجابية في التعامل مع استخدام مياه الشرب بمشاركة أكثر من 10269 طالبا.

تحقيق الشفافية والمصداقية

وقال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، إنّه في إطار تدعيم التواصل مع المواطنين، نفذت إدارتي استطلاع الرأي والمشاركة المجتمعية، استطلاعات للرأي بمناطق منشاة ناصر والمقطم، ضمن الخطة الشهرية للشركة، للتعرف على آراء عملائها في الخدمات المقدمة، وضمان تحقيق الشفافية والمصداقية بين الشركة وعملائها، والاستفادة من مقترحات المواطنين في تطوير الخدمات المقدمة.

وأضاف أنّه في مجال المشاركة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني، تواصلت الشركة مع العديد من الجمعيات الأهلية، للتنسيق وتقديم أفضل الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

الحفاظ على مياه الشرب

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، ضرورة استمرار تكثيف الأنشطة التي من شأنها ترسيخ مفهوم الحفاظ على مياه الشرب وترشيد الاستهلاك مع فئات الجمهور لتعزيز الممارسات الإيجابية في الاستخدام اليومي للمياه.