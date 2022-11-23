«مياه القاهرة»: 10 آلاف طالب حضروا ندوات توعوية لترشيد الاستهلاك بالعاصمة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، تنفيذ قطاع الإعلام وخدمة العملاء ندوات لتوعية طلاب المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بإدارات" إدارة وسط القاهرة التعليمية - إدارة الساحل التعليمية - إدارة مصر الجديدة التعليمية للحفاظ على ترشيد المياه وتعزيز الممارسات الإيجابية في التعامل مع استخدام مياه الشرب حيث بلغ عدد الطلاب الذين حضروا الندوات 10269طالب تقريبا.

الاستفادة من مقترحات المواطنين في تطوير الخدمات المقدمة

واشارت شركة مياه الشرب بالقاهرة الي قيام إداراتى استطلاع الرأي والمشاركة المجتمعية بناء علي توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس مصطفى أحمد الشيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب بالقاهرة بتنفيذ استطلاعات للرأي بمناطق منشاة ناصر والمقطم ضمن الخطة الشهرية للشركة للتعرف على آراء عملائها في الخدمات المقدمة وضمان تحقيق الشفافية والمصداقية بين الشركة وعملائها، والاستفادة من مقترحات المواطنين في تطوير الخدمات المقدمة لافتا الي انه في مجال المشاركة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني، قامت إدارة المشاركة المجتمعية بالتواصل مع العديد من الجمعيات الأهلية "الجمعية الشرعية، مكتب العلم والهداية فرع الزاوية الحمراء، جمعية السنابل للخدمات الاجتماعية وجمعية مصر الخير بحدائق القبة، جمعية السيدات القبطية بالزيتون، جمعية الساعون للجنة وجمعية الغرباء فرع باب الشعرية".

الحملات التي تستهدف جميع مناطق محافظة القاهرة

من جانبة اكد رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة على ضرورة استمرار تكثيف كافة الأنشطة التي من شأنها ترسيخ مفهوم الحفاظ على مياه الشرب وترشيد الاستهلاك مع كافة فئات الجمهور لتعزيز الممارسات الإيجابية في الاستخدام اليومي للمياه لافتا الي انه جاري استكمال تنفيذ أنشطة التوعية والحملات التي تستهدف جميع مناطق محافظة القاهرة.