«مياه القاهرة» تستطلع آراء عملائها في الخدمة المقدمة وتناشد بترشيد الاستهلاك

نفذت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، بالتعاون مع إدارات المشاركة المجتمعية واستطلاع الرأي وخدمة العملاء وقطاع المعامل وشبكات مياه الزيتون، وجمعية تنمية المجتمع المحلى بحدائق القبة، قافلة مائية استهدفت سكان منطقة عزبة مكاوي وعزبة أبو حشيش.

التدريب على أعمال الصيانات للسباكة المنزلية

وأشارت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى عقد إدارة التوعية ندوات متكررة على مدار يومين؛ للحث على ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لتنفيذ تدريب عملي لسكان المنطقة من المترددين على جمعية تنمية المجتمع المحلى بحى حدائق القبة؛ لتدريبهم على أعمال الصيانات الخفيفة للسباكة المنزلية؛ لمنع أي تسريبات بمنازلهم، بالإضافة إلى ندوات للأطفال من سكان المنطقة بقصر ثقافة أبو حشيش، وقامت سيارات المعامل المتنقلة برفع عينات مياه وتحليلها بمناطق متفرقة والتي أكدت جودة المياه بالمنطقة.

إصلاحات للشكاوى الواردة من أهالي المنطقة

وكشف البيان، عن تنفيذ استطلاعات رأي ميدانية لسكان المنطقة لقياس مدى رضاء أهالي المنطقة عن خدمات مياه الشرب بالمقدمة، كما قامت فرق الصيانة التابعة لفرع شبكات مياه الزيتون بعمل إصلاحات للعديد من الشكاوى الواردة من أهالي المنطقة أثناء تنفيذ القافلة.

توفير سيارة مركز خدمة عملاء متنقل

ولفت إلى توفير الإدارة العامة لخدمة العملاء بالشركة، سيارة مركز خدمة عملاء متنقل لتقديم خدمات التحصيل واستقبال الشكاوى والاستفسارات، ولاقت أعمال القافلة قبول واستحسان أهالي المنطقة وقيادات المجتمع المدني القائمين على إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى بحي حدائق القبة، وفي نهاية القافلة تم توزيع مطبوعات التوعية على المترددين لحثهم على ترشيد استهلاك المياه.