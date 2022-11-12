«مياه القاهرة»: الانتهاء من أعمال الصيانة والعمرات بالمحطات والطلمبات 

أكد المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انتهاء قطاع الخدمات الفنية بالتعاون مع القطاع الفني لشمال وشرق والقطاع الفني لجنوب وغرب، من أعمال الصيانة الدورية والعمرات وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطلمبات والمعدات بمحطات المياه التابعة للشركة وتطهير وصيانة الأحواض والمرشحات والتي شملت تغير محابس سحب وطرد طلمبة 2 برافع اسوان وإصلاح خط قطر 600مم برافع (5) مدينة نصر وعمرة بلاور غسيل مرشحات مرحلة التوسعات بمحطة مياه الأميرية.

الصيانة الدورية

أضاف «الشيمي»، في بيان، اليوم السبت، أن الشركة مستمرة في أعمال الصيانة الدورية بجميع القطاعات والأفرع ورفع كفاءة المحطات والروافع والشبكات والطلمبات ومحابس المياه والمحافظة عليها؛ لضمان استمرارية تقديم كافة الخدمات لعملاء الشركة وإنجاز هذه الخدمات التي تقدمها الشركة، وتقديم كوب مياه نظيف وآمن مطابق للمواصفات العالمية.

وطالب رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، بضرورة استمرار خطة تنفيذ الصيانات الدورية لكافة المعدات التي تحتاج لأعمال صيانة لضمان استمرارية الخدمة على مدار 24 ساعة بكافة قطاعات ومناطق الشركة.

توعية المواطنين بالحفاظ على مياه الشرب

من ناحية أخرى، تواصل شركة مياه الشرب بالقاهرة توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه واستطلاع رأيهم في الخدمات التى تقدمها للمواطنين والمشكلات، والتنسيق مع المجتمع المدني للتدريب على أعمال الصيانات الخفيفة للسباكة المنزلية لمنع أى تسريبات للمياه داخل المنازل والمحلات، مع توعية الأطفال وتوزيع الهدايا عليهم، وتواصل سيارات المعامل المتنقلة بشركة المياه برفع عينات مياه وتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية العالمية، مع توفير سيارة متنقلة لتقديم خدمات التحصيل واستقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال خدمة العملاء.