«القاهرة الإخبارية» تستعرض درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية

رصد برنامج «صباح جديد»، على قناة القاهرة الإخبارية، من تقديم الإعلامية ليلاس كفوزي، حالة الطقس في عدد من العواصم العربية والعالمية، اليوم.

وتشهد مصر بداية من اليوم انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، بقيم تتراوح بين درجتين إلى 3 درجات، ويسودها طقس معتدل الحرارة نهارا، بارد ليلا، مع توافر فرص سقوط الأمطار.

حالة الطقس في السعودية والأردن

وفي السعودية، تسود أجواء معتدلة ودرجات حرارة معتدلة في غالبية المناطق، ومن المتوقع تجمع السحب على السواحل الغربية من المملكة، وتشهد الأردن، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مع تزايد فرص سقوط الأمطار، وهو الأمر الذي دفع أمانة عمان الكبرى لإعلان حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع هذه الأحوال الجوية.

واستعرض البرنامج درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية، وجاء كالتالي:

درجات الحرارة

القاهرة العظمى 25 والصغرى 17

القدس العظمى 16 والصغرى 10

الرياض العظمى 28 والصغرى 16

عمان العظمى 18 والصغرى 11

أبو ظبي العظمى 29 والصغرى 24

تونس العظمى 23 والصغرى 11

الخرطوم العظمى 35 والصغرى 19

بكين العظمى 12 والصغرى 2

موسكو العظمى -3 والصغرى -10

لندن العظمى 13 والصغرى 7

روما العظمى 18 والصغرى 7

برلين العظمى 5 والصغرى 1

باريس العظمى 13 والصغرى 7