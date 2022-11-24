الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار خفيفة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية اليوم، مشيرة إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي سيتسبب في انخفاض خفيف وتدريجي في درجات الحرارة لتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 23 درجة.

السحب ستحد من أشعة الشمس

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستتكاثر لتعمل على الحد من تأثير أشعة الشمس، لافتة إلى أن طقس اليوم سيكون معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للبرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

نشاط للرياح على أغلب الأنحاء

وأكدت وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، ما سيزيد احساسنا بانخفاض درجات الحرارة لافتة إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط بسبب ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار مشيرة إلى أن هذه الاجواء غير مناسبة للصيد والأنشطة البحرية.

وعن الأمطار أكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة نهارًا على السواحل الشمالية وتزيد كمياتها مساء وتصل إلى متوسطة ورعدية على مدن البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري لافتة إلى أنها ستكون متوسطة ورعدية على مناطق جنوب البحر الأحمر وحلايب وشلاتين.

الأمطار ستصل للقاهرة الكبرى

وأشارت إلى أن الأمطار ستتقدم باتجاه محافظات جنوب الوجه البحري وصولًا للقاهرة الكبرى على أن تكون خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية بالقاهرة الكبرى.

وأكدت حدوث انخفاض آخر في درجات الحرارة حيث ستصل العظمى إلى 21 درجة مشيرة إلى أن المنخفضات الجوية ستستمر على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت.