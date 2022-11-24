البيت الأبيض: روسيا تتعمد استهداف البنية التحتية لشبكة الطاقة الأوكرانية

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن روسيا تتعمد تدمير البنية التحتية لشبكة الطاقة في أوكرانيا بشكل متزايد، مع اقتراب فصل الشتاء، لتزيد من معاناة الشعب الأوكراني.

استهداف البنية التحتية يزيد مخاطر وقوع حادث أمان نووي

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي «أدريان واتسون»، حسب ما نشره البيت الأبيض، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم، إن استهداف روسيا البنية التحتية لشبكة الطاقة في أوكرانيا يزيد مخاطر وقوع حادث أمان نووي، والذي لن يقف تأثيره على أوكرانيا فحسب، بل سيؤثر على المنطقة بأكملها أيضا.

وأفاد المسؤول الأمريكي بأنه لا يبدوا أن الهدف من الضربات الروسية عسكريا، بل تهدف إلى زيادة معاناة الرجال والنساء والأطفال الأوكرانيين، وأكد استمرار الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في تزويد أوكرانيا بما تحتاجه للدفاع عن نفسها، بما في ذلك الدفاع الجوي.

1.5 مليار دولار في صورة مساعدات إنسانية

وتابع واتسون: «نحن على اتصال دائم بأوكرانيا بشأن احتياجاتها من البنية التحتية للطاقة، ونعمل مع الحلفاء والشركاء لدعم أوكرانيا»، مستشهدا بتقديم الولايات المتحدة 1.5 مليار دولار في صورة مساعدات إنسانية، منذ فبراير الماضي، مع أكثر من 250 مليون دولار، لدعم جهود الاستعداد لفصل الشتاء من توزيع وقود التدفئة والمولدات والبطانيات وغيرها.

ولفت أيضا إلى إعلان الولايات المتحدة حزمة مساعدات أمنية إضافية بقيمة 400 مليون دولار، تشمل ذخائر إضافية لنظام «ناسماس» الصاروخي ومدافع رشاشة ثقيلة؛ لمساعدة أوكرانيا في مواجهة هذه التهديدات العاجلة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إلى أن روسيا تواصل الاستخفاف بقوة الشعب الأوكراني وعزمه، مؤكدا أن محاولات موسكو لإضعاف معنوياته ستفشل مجددا.