وزير الاتصالات: شركة «ماني فيللوز» الناشئة جذبت استثمارات بقيمة 31 مليون دولار

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أحمد وادي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماني فيللوز Money Fellows الناشئة، وهي إحدى منصات التكنولوجيا المالية المصرية الرائدة.

وتناول اللقاء استعراض الخطة المستقبلية للشركة التي نجحت في جذب استثمارات أجنبية جديدة بقيمة 31 مليون دولار خلال الإغلاق الأول لجولة تمويلية من الفئة (ب) ليصبح إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الشركة قرابة 40 مليون دولار، إذ يدعم هذا الاستثمار الشركة لتصبح منصة مالية رائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2025.

تحويل الدوائر المالية إلى أسلوب رقمي

وتستهدف Money Fellows تحويل الدوائر المالية المعروفة في مصر والدول العربية باسم جمعيات توفير المال من شكلها التقليدي إلى أسلوب رقمي عصري باستخدام تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة يتيح لمستخدميه الاشتراك في الدوائر المالية ومتابعتها مع الأعضاء الآخرين دون الحاجة لأن يكون هؤلاء الأشخاص من دائرة المعارف.

إمكانية تحديد المبلغ وموعد الاستحقاق

ويوفر تطبيق الشركة العديد من الخدمات والمزايا المهمة مثل إمكانية تحديد المبلغ وموعد الاستحقاق، بالإضافة إلى العديد من وسائل الدفع والاستلام مثل البطاقات الائتمانية أو نقدا.

وتسمح الجولة التمويلية لـ Money Fellows بتسريع نموها من خلال تنويع محفظة خدماتها، وزيادة عروض منتجاتها سواء للعملاء من الأفراد أو الشركات، بالإضافة إلى توسعها الجغرافى في أفريقيا وآسيا.

وأغلقت الجولة بقيادة كل من CommerzVentures، وMiddle East Venture Partners وArzan Venture Capital.

كما شاركت في الجولة كل من شركة Invenfin، وNational Investment Company، بالإضافة إلى مستثمرين حاليين مثل Partech، وSawari Ventures، و4DX، وP1Ventures.

حضر اللقاء، المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب، وعدد من قيادات شركة Money Fellows.

قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة

وخلال اللقاء، أوضح الدكتور عمرو طلعت الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للحفاظ على المكانة المتميزة لمصر في قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، إذ تشغل مصر المركز الأول في عدد الصفقات التي تجرى كل عام بالشركات الناشئة العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثاني في حجم الاستثمارات، وذلك على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

دعم قدرات الشركات الناشئة

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن وزارة الاتصالات لديها استراتيجية لدعم قدرات الشركات الناشئة العاملة بالقطاع وزيادة حجم الاستثمارات المتدفقة من الخارج بها؛ إذ تتضمن الاستراتيجية إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية التي يجري من خلالها إتاحة التدريب للشركات الناشئة، وتوفير برامج لتسريع الأعمال، وبرامج حاضنات للشركات الناشئة، وإقامة محافل تشبيك مع المستثمرين من الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من داخل وخارج مصر يجري خلالها إجراء مفاوضات تنتهي بنجاح في أغلب الأحوال مثلما حدث مع شركة Money Fellows إذ جرى ضخ رؤوس أموال في الشركات الناشئة تُمكنها من زيادة رقعة نشاطها، وتدعم قدرتها في تسويق منتجاتها بأسواق جديدة.

وأضاف طلعت، أنه يجري إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف تنمية الشركات الناشئة وزيادة عددها ودعم قدرتها على المنافسة والنمو، لافتا إلى أنه جرى افتتاح 8 مراكز إبداع مصر الرقمية، ويتم التشغيل التجريبي لـ 10 مراكز أخرى في مطلع العام المقبل على أن يتم استكمال إنشاء باقي المراكز للوصول إلى 30 مركزا للإبداع على مستوى الجمهورية، وذلك باستثمارات تزيد على 5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المركز الثاني في استراتيجية الوزارة لدعم الشركات الناشئة يتمثل في التدريب لتوفير المهارات المتخصصة التي تتطلبها الشركات الناشئة بمختلف المحافظات.

الجدير بالذكر أن تطبيق Money Fellows حقق أكثر من 4 ملايين تحميل، وأكثر من 250 ألف مستخدم نشط، ونمو قوي يصل إلى 8 أضعاف سنويا.

ومن جانبه، قال أحمد وادي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Money Fellows: «نحن سعداء بأن نُطلِع الأطراف المعنية ومستخدمينا على أحدث خطوات التقدم والنمو الذي مكن Money Fellows من أن تصبح واحدة من شركات التكنولوجيا المالية الرائدة بالسوق المصرية، ما يدعم الشمول المالي والتحول الرقمي في البلاد، ولم نكن لنحقق مثل هذا الإنجاز التمويلي المهم لولا الدعم القوي من مستثمرينا الحاليين الذين يفهمون ويدعمون رؤية الشركة، بالإضافة إلى مثابرة وإيمان شركائنا الجدد بالشركة وبقدرة فريقنا على تنفيذ المهمة.

وأضاف أن الدعم الذي تلقيناه من شركات رأس المال المغامر المحلية والعالمية الرائدة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، وندرة النمو دليل على إيمانهم وثقتهم في نموذج أعمالنا وفريقنا، والفرص الواعدة بالسوق المصرية.