السيطرة على حريق شقة سكنية في الهرم دون إصابات

نشب حريق داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة الهرم بالجيزة، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق بالكامل، وانتقلوا على الفور إلى مكان الحادث، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة النجدة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل رجال القوات المدنية إلى مكان الحريق وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة عليه.

كردون أمني في مكان الحريق

وعلى الفور فرضت أجهزة الأمن كردون أمنى في محيط الحريق، لمحاصرته ومنع امتداد الحريق إلى الشقق السكنية المجاورة، ونجحت في السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لبحث أسباب نشوب الحريق، واستمتعت إلى أقوال شهود العيان، لمعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء نشوب الحريق.