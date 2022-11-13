«مصر الخير»: إنشاء 4 مدارس صديقة للبيئة بمركزي كوم أمبو ونصر النوبة في أسوان

نظمت مؤسسة مصر الخير، اليوم الأحد، جولة تفقدية للمدارس التي قامت بإنشائها بالنظام البيئي في محافظة أسوان لتكون صديقة للبيئة، وتقوم المؤسسة بعرضها ضمن أنشطتها ومشروعاتها للحفاظ على البيئة ضمن مشاركتها في جلسات وفعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ كأحد تجارب مؤسسة مصر الخير، بالإضافة لإطلاق مبادراتها الإقليمية «المنظمات الأهلية الخضراء»، وفقا لرؤية مصر 2030 وتوجه الدولة المصرية والقيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة وتزامنا مع قمة المناخ cop27 المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ، وفي ظل جهودها لمواجهة التغيرات المناخية منذ عام 2016 حتى الآن.

تنفيذ 4 مدارس بالنظام البيئي

وقال المهندس تامر حسن، رئيس القطاع الهندسي بمؤسسة مصر الخير، إن مؤسسة مصر الخير، أنشأت 4 مدارس بالنظام البيئي في مركزي كوم أمبو ونصر النوبة بمحافظة أسوان، وذلك بتطبيق الكود الجديد للبناء بالتربة المضغوطة لأول مرة بمصر.

استخدام المواد الطبيعية المحلية

وأوضح رئيس القطاع الهندسي بمصر الخير، أن مميزات البناء بالنظام البيئي تتضمن استخدام المواد الطبيعية المحلية، ما يوفر الكثير من التكلفة ومساعدة سكان المنطقة في توفير فرص عمل، إذ أن النوع من الطوب الذي يجري استخدامه في عملية البناء والتشييد، وإنتاجه من نفس المكان ونفس التربة باستخدام أيادٍ عاملة بسيطة ومكبس يدوي دون استخدام أي آلات معقدة وتكون درجة الحرارة مناسبة للبيئية بتطبيق الكود الجديد للبناء.

طريقة بناء المدارس بالنظام البيئي

وأشار حسن إلى أن إنشاء المدارس بالنظام البيئي يؤدي إلى توفير الخامات وتخفيض التكلفة بنسبة 25% تقريبا.

وعن طريقة بناء المدارس بالنظام البيئي، أوضح رئيس القطاع الهندسي بمؤسسة مصر الخير، أنه جرى البناء بنظام الحوائط الحاملة والقباب والأقبية، وكذلك عدم استخدام أي مواد أسمنتية في أعمال البياض الداخلي والخارجي (المحارة)، ما يجعل درجة الحرارة داخل الفراغ معتدلة طوال الوقت.

يذكر أن مؤسسة مصر الخير، تشارك في قمة المناخ cop 27 المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ من خلال مشاركتها في جناح وزارة التضامن الاجتماعي، كما تقوم المؤسسة بعرض مبادراتها الإقليمية نحو «منظمات أهلية خضراء»، التي يجري تنفيذها تحت مظلة الحملة الإقليمية «مناخ مستدام».