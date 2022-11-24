طقس اليوم بسوهاج.. انخفاض درجات الحرارة وتحذير من الإصابة بنزلات البرد

يشهد طقس اليوم في محافظة سوهاج انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وصل إلى 5 درجات خلال أقل من 24 ساعة، حيث تسجل العظمى 24 مئوية، بعد أن سجلت 29 أمس الأربعاء، فيما تسجل الصغرى 14 درجة، وذلك وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ظواهر طقس اليوم في سوهاج

وتسجل نسبة الرطوبة خلال طقس اليوم الخميس في محافظة سوهاج 41% صباحا، و40% مساءً، ومن المتوقع وجود رياح مثيرة للأتربة على فترات متقطعة من النهار، مع سطوع الشمس خاصة فترة الظهيرة.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بارتداء قطعة ملابس إضافية، خاصة حال خروجهم في فترة المساء، حيث سيكون طقس اليوم مائلا للبرودة على الأنحاء كافة.

نصائح للوقائة من نزلات البرد

وينصح الدكتور أحمد فؤاد، طبيب الأطفال وحديثي الولادة واستشاري التغذية العلاجية، الآباء والأمهات بضرورة تناول أطفالهم للسوائل بكثرة، وكذلك الفاكهة التي تحتوى على فيتامين «سي»، مع عدم التعرض للبرد مباشرة خاصة للأطفال أقل من عامين وعدم تخفيف الملابس.