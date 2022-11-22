جامعة حلوان تعلن فتح باب التقديم للمنح الدراسية لأعضاء هيئة التدريس

كشفت جامعة حلوان، أن مكتب العلاقات الدولية أعلن عن الجدول الزمنى لإتاحة الدعم الفني للراغبين في التقدم للحصول على المنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب والإداريين وذلك لدعم قدرات أعضاء المجتمع الجامعي للاستفادة من الفرص الدولية للدراسة، والإشراف المشترك، وإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه، والمشاركة في الفرص التدريبية والمشروعات والمعارض الدولية.

«قنديل»: نعمل على تطوير مهارات الباحثين

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، في بيان له، أهمية المشاركة في الأنشطة الدولية والاستفادة من فرص التمويل المتاحة بالمنح المختلفة لما لها من دور في بناء قدرات أعضاء المجتمع الجامعي، وتطوير مهارات الباحثين، وتبادل الثقافات عبر الحضارات المختلفة.

وأكدت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على دور الدعم الفني المقدم من مكتب العلاقات الدولية في تعزيز التواجد الدولي والتأثير الإقليمي للجامعة بما يسهم في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021-2025.

فريق لتذليل العقبات التي قد يواجهها المتقدم

كما أوضحت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية أن الدعم الفني المقدم من المكتب يتضمن التعريف بفرص المنح المتاحة للتخصصات المختلفة، وإتاحة المعلومات اللازمة الخاصة بخطوات التقدم، وتوضيح كافة المستندات الداعمة لتيسير التقدم للمنحة، بالإضافة إلى دور فريق العمل بالمكتب في تذليل العقبات التي قد يواجهها المتقدم أثناء كتابة استمارة التقدم للمنحة، ودوره في التواصل مع الجهات المانحة حال مواجهة المتقدم للمنحة أي صعوبات تعوق التقدم بنجاح.