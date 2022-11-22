فعاليات اليوم العالمي للجودة بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان

حظيت كلية التكنولوجيا والتعليم بزيارة مثمرة من مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، وأكد «قنديل»، حرص الجامعة على الجودة لتعزيز القدرات حيث تسهم في تيسير متابعة تطبيق نظم ضمان الجودة لتحقيق التميز الأكاديمي والإداري المطلوب، وأضاف أن عملية التطوير تتطلب التواصل المستمر بين كليات وإدارات الجامعة من أجل تحسين مستوى الجودة بالجامعة.

الجودة هدف مؤسسات التعليم العالي في مصر

ودارت المناقشات حول مدى استيفاء متطلبات الجودة للاعتماد وأوضح الدكتور مصطفى الفرماوي أن الجودة هدف ومسيرة تستهدفهما مؤسسات التعليم العالي في مصر والعالم وتبنت الأمم المتحدة الاهتمام بجوده التعليم حيث خصصت شهر نوفمبر من كل عام للاحتفال بجودة التعليم وتُنظم أسبوعا للجودة في كل مؤسسة تعليمية، وأطلقت الأمم المتحدة شعار ضمير الجودة لعام 2022 كموضوع أساسي لأسبوع الجودة في مؤسسات التعليم العالي لتقديم خريجين تم إعدادهم طبقاً لمعايير اعتماد وممارسات تطبيقية ترفع من مستوى معارفهم ومهاراتهم وجداراتهم بما يجعله إضافة ايجابية لرأس المال البشري في المجتمع وبالتالي النهوض والارتقاء به.

تحقيق الاعتماد البرامجي لمختلف برامج الكلية

وأضاف «الفرماوي»، أن استكمال معايير الاعتماد المؤسسي لوحدة ضمان الجودة بمثابة الميكانيزم الذي يساعد على تحقيق الاعتماد البرامجي لمختلف برامج الكلية من خلال توفير الوثائق والدعم الفني لفريق الجودة داخل الأقسام العلمية.

وحضر الزيارة فريق عمل الجودة بالكلية ودارت المناقشات مع كل منسقي اللجان والحضور ومدير وحدة الجودة حول ما تم انجازه والتوصية باستكمال ملفات الجودة للحصول على الاعتماد مع التأكيد على التدريب الفعال لإنجاز المطلوب بكفاءة عالية.