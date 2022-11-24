خبير سياحي: استغلال صور زيارات المشاهير يروج للمقصد المصري

قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إن استغلال زيارة المشاهير والنجوم لمصر له شروط تُمكن من استخدام الصور في النواحي الإعلامية والدعائية، ومن بينها التفاوض مع الجهات المعنية والمسئولة عن الشخصية المشهورة سواء كان فنان أو سياسي أو غيره، لافتًا إلى أن نشر صور الشخصيات الشهيرة لصورها بمصر على وسائل التواصل الاجتماعي يساعد في ترويج المقصد السياحي المصري مجانًا.

وسائل التواصل الاجتماعي نشطت السياحة لمصر

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن قطاع السياحة يستغل الصور المنشورة للشخصيات الشهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وضعها بالبرامج الإلكترونية الخاصة بنا، لافتًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي عملت على تنشيط الحركة السياحية في مصر بعد حدث موكب نقل المومياوات من خلال البحث عبر الإنترنت عن المقاصد السياحية في مصر.

الدولة لا تتدخل في الزيارات الشخصية

وتابع، أن غالبية الشخصيات العالمية التي تزور مصر لا تأتي في زيارات رسمية لذلك لا يكون للدولة الحق للتدخل في الزيارات الشخصية التي تنظم عن طريق أحد المسئولين في قطاع السياحة المصرية، لافتًا إلى أن الشركات السياحية تتواصل مع وزارة السياحة لتسهيل وصول زيارات الشخصيات المشهورة بشكل لائق، موضحًا أن هناك اتفاقيات وتعاقدات تُجرى مع مكاتب التسويق الخاص بالشخصيات الشهيرة لدى زيارتهم لمصر بشكل شخصي وليس عن طريق دعوة من الدولة.