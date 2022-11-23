غرفة السياحة: 15% زيادة بأسعار فنادق إقامة المعتمرين بمكة والمدينة

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة أعلنت بداية الشهر الجاري زيادة أسعار خدمة الإقامة بها بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 30% بالمقارنة بالعام الماضي، لافتا إلى أن تلك الزيادة، بالإضافة إلى الزيادة بأسعار تذاكر الطيران ستضاف لسعر برامج العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان.

وأضاف لـ«الوطن»، أن هناك صعوبة حاليا لحجز فنادق 5 نجوم بجوار الحرم المكي للمعتمرين المصريين خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان وذلك بسبب أن غالبية تلك الفنادق قد تم حجزها بالفعل من قبل معتمري الدول الأخرى، فضلا عن أن أسعار تلك الفنادق ارتفعت بشكل كبير بالمقارنة بالعام الماضي.

زيادة الطاقة الاستيعابية لشركات الطيران بداية من شهر رجب

وشدد وحيد على ضرورة العمل من الآن على زيادة الطاقة الجوية الناقلة للمعتمرين المصريين خلال مواسم عمرة رجب وشعبان ورمضان والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين المصريين للسفر لأداء العمرة خلالها، مشيرا إلى أن الطاقة التشغيلية الحالية لشركات الطيران العاملة فى نقل المعتمرين المصريين قد لا تستوعب الأعداد التي ستسافر لأداء المناسك خلال تلك الأشهر.

لا مشاكل بموسم العمرة الجاري

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة أن موسم العمرة الجارى يسير بشكل جيد حتى الآن ولا توجد أي مشكلات أو مخالفات جسيمة في تنفيذ شركات السياحة للبرامج، مشيرا إلى أن المطارات المصرية تلغي حاليا سفر المواطنين المتوجهين للعمرة حال عدم حصولهم على الكود التعريفي للمعتمرين «الباركود» الصادر من البوابة المصرية للعمرة وذلك تنفيذا لأحكام قانون بوابة العمرة رقم 72 لعام 2021.

وكان علي المنسترلي، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن المواطنين المصريين بدأوا في حجز برامج العمرة الخاصة بشهر رجب من العام الهجري 1444.