اجتماع وزاري لمناقشة سبل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماعاً لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الوزارتين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة، وذلك من خلال البدء في تنفيذ مخططات سياحية للمواقع التالية «المنطقة المحيطة بالأهرامات، ومدينة الغردقة، وجنوب سيناء، والأقصر وأسوان»، بحضور مسئولي الوزارتين، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن اللقاء ناقش الإطار العام للدراسات المطلوبة، والمدى الزمني لتنفيذ المخططات السياحية بتلك المواقع، وإعداد كراسات الشروط والطرح، التي سيتم طرحها بداية العام المقبل على المكاتب الاستشارية العالمية، لإعداد الدراسات الخاصة بتلك المواقع.

عرض الفرص الاستثمارية بالمشروعات المُنفذة في المدن الجديدة

كما عرض وزير الإسكان، عدداً من الفرص الاستثمارية بالمشروعات المُنفذة في المدن الجديدة، وعلى رأسها مشروعات الشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة، ومشروعات تطوير مدينة القاهرة، ومنها مشروع منطقة سور مجرى العيون، وبحيرة عين الصيرة، بالإضافة إلى مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين.

زيادة الاستثمارات السياحية

واستعرض أحمد عيسى، بإيجاز المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي ستقوم الوزارة خلال الفترة المقبلة بتكثيف العمل من خلالها، ووضع خطط تنفيذية لها يتم التوافق الواسع عليها بالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى، موضحا أن أحد أبرز هذه المحاور يستهدف زيادة الاستثمارات السياحية، وزيادة الطاقة الفندقية، وأسطول النقل السياحي في مصر، وكذلك في مجال الأنشطة الترفيهية، في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار السياحي، وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أهمية وضع مخطط عام تنظيمي للمناطق السياحية لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك المناطق، وتدعيمها بمختلف أنواع الأنشطة الخدمية والترفيهية.