«التنسيق الحضاري»: الثقافة تعلن الأعمال المشاركة في «فينيسيا للعمارة» الأحد

قال المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن لجنة التحكيم برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، انتهت من فرز الأعمال المتقدمة للمشاركة في بينالي فينيسيا للعمارة الدورة الـ18 الذي ينعقد في 2023.

وأضاف «أبو سعدة» في تصريح لـ «الوطن» أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ستعلن الأحد المقبل المشروع الفائز الذي يحقق تيمة الدورة بعنوان The Laboratory of the Future، معمل المستقبل ليمثل مصر في بينالي فينيسيا للعمارة الأحد الموافق 27 نوفمبر الجاري بمركز الهناجر.

وأوضح «أبو سعدة» إن إجمالي عدد المتقدمين للمشاركة في البينالي بلغ 30 مشروعا، وجرى تصفية المشاريع إلى 7 فقط، وتعد مصر من أوائل الدول التي شاركت في بينالي فينيسيا للفنون بشكل عام، وبينالي فينسيا للعمارة بشكل خاص، ساعدها على ذلك امتلاكها لجناح مبني دائم منذ سنوات عديدة وقد فازت مصر بالجائزة الكبرى «الأسد الذهبي»، لأحسن جناح سنة 1995.

موعد بينالي فينيسيا للعمارة

ويقام بينالي فينيسيا للعمارة في دورته الـ 18 في الفترة من 20 مايو إلى 26 من نوفمبر 2023، وتتكون لجنة التحكيم من مجموعة من أساتذة العمارة والديكور من الأكاديمين والممارسين، وتترأسها الدكتورة دليلة الكيرداني أستاذة العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وعضوية كل من:

الدكتورة ابتسام فريد أستاذ مساعد العمارة وعميدة كلية التصميم والإعلام جامعة كوفنتري.

المهندس أنسي أبوسيف مصمم الديكور والمناظر السينمائية.

دكتور أيمن حسان أستاذ ورئيس قسم العمارة كلية الهندسة جامعة القاهرة.

سوسن مراد عز العرب رئيس تحرير مجلة البيت – جريدة الأهرام.

المهندس محمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري