خالد جلال يجتمع مع مديري مسرحي «الحديث والكوميدي».. ومؤتمر لإعلان العروض قريبا

عقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، اجتماعا مع كل من الفنان محسن منصور مدير المسرح الحديث، والفنان ياسر الطوبجي مدير المسرح الكوميدي، ضمن سلسلة الاجتماعات الثنائية مع مديري الفرق المسرحية، التي ستنتهي برؤية متكاملة لخطة البيت الفني للمسرح المستقبلية بشكل متكامل.

تناول الاجتماع، خطة كلا الفرقتين، والعروض التي سيتم إنتاجها من خلالهما، وتم الاتفاق على خطة هذه العروض التي من المقرر أن يتم إعلانها في مؤتمر صحفي يعقد قريبا.

وأكد المخرج خالد جلال، ضرورة أن تكون العروض المستقبلية معبرة عن هوية كل مسرح، منعا للتضارب بين أهداف كل فرقة.

عرض «حلم جميل» لسامح حسين على الكوميدي

كما وجه بأهمية التعاون بين الفرق المختلفة التابعة للبيت الفني للمسرح، من خلال تبادل العروض على مسارح الفرق، منوها بأن باكورة هذا التعاون، ستتمثل في عرض مسرحية حلم جميل بطولة الفنان سامح حسين، وإنتاج المسرح الكوميدي، على مسرح السلام التابع لفرقة المسرح الحديث.

كما شهد الاجتماع، مناقشات حول الملاحظات الإدارية والتقنية الخاصة بكل مسرح، موجها بحل هذه المشكلات على الفور.