شروط وجوائز المسابقة المركزية 2022/2023 من هيئة قصور الثقافة

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة تفاصيل المسابقة المركزية 2022/2023، ودعت الهيئة الموهوبين والمبدعين من مختلف أنحاء مصر للمشاركة في المسابقة التي تتضمن مجالات:

ديوان شعر الفصحى.

ديوان شعر العامية.

الرواية.

المجموعة القصصية.

الدراسات النقدية.

أدب الأطفال فرع المسرح.

شروط المسابقة ونظامها

الرواية

-ألا يقل عدد صفحات الرواية عن 70 صفحة 4.A منسوخة على الكمبيوتر، فونت 14.

- أن يكون العمل الأدبي مدققا لغويا حال كتابة الرواية باللغة العربية الفصحى.

- أن يكون العمل الأدبي مدققا تنوينا حال كتابة بالعامية.

المجموعة القصصية

- أن تكتب القصص باللغة العربية الفصحى.

- ألاّ يقل عدد القصص في العمل المقدم إلى المسابقة عن 15 قصة قصيرة في 70 صفحة 4.A، مطبوعة على برنامج ورد، فونت 14، و250 كلمة تقريباً في الصفحة.

ديوان شعر الفصحى

- ألاّ يقل عدد قصائد الديوان عن 15 قصيدة، أو في حدود 70 صفحة 4.A، مكتوبة على الكمبيوتر، فونت 14.

ديـوان شعر العامية

ألا يقل عدد قصائد الديوان عن 15 قصيدة، أو في حدود 70 صفحة 4.A مكتوبة على الكمبيوتر، فونت14.

الدراسات النقدية:

1. أن تكون الدراسة مكتوبة باللغة العربية الفصحى.

* يفضل أن تتناول الدراسات الأعمال النقدية والبحثية أعمال إبداعية من أقاليم مصر، وأن يكون العمل البحثي معتمدا على جمع وتصنيف وتحليل النصوص الشعبية في محافظات مصر.

يكتب المتسابق دراسة نقدية حول أحد الموضوعات الآتية:

- تجليات المكان في الرواية المصرية دراسة في أدب الأقاليم الثقافية.

-استلهام وتوظيف التراث في شعر الفصحى.

- قراءات جمالية في شعر العامية المصرية جماليات القصة القصيرة بين التشكيل والرواية الخطاب الجمالي في التراث والمأثور الشعبي.

- ويشترط في الدراسة النقدية:

1. أن تكون مكتوبة باللغة العربية الفصحى.

2. أن يلتزم الباحث بأصول البحث العلمي.

3. ألا يقل عدد صفحات الدراسة عن 100 صفحة من مقاس A.4 وفونت 14.

4. ألا يزيد سن المتسابق عن 50 عاماً عند بداية الإعلان عن المسابقة.

أدب الطفل «فرع المسرح»:

- أن يكون العمل المقدم للمسابقة موجهاً إلى الأطفال من سن 6 سنوات إلى 18 سنة.

-ألا يكون النص قد قدم على المسرح من قبل.

- تقدم النصوص المسرحية بالفصحى والعامية.

- ألا يزيد عمر المتسابق عن 40 سنة.

شروط عامة:

أن يكون المتسابق مصرىَّ الجنسية.

- ألاّ يزيد سن المتسابق في مجالات الإبداع الراوية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، عن 40 عاما.

- ألاّ يكون المتسابق قد فاز بأى جائزة في المسابقتين الأخيرتين اللتين نظمتهما الهيئة العامة لقصور الثقافة.

- ألا يكون المتسابق فاز عن العمل المقدّم إلى المسابقة بأي جائزة من أى جهة أخرى من قبل.

- ألا يكتب المتسابق اسمه أو أي بيانات شخصية على العمل المقدم إلى المسابقة.

- يراجع المتسابق العمل المتقدم به مراجعة نحوية ولغوية وإملائية.

- لا يحق للمتسابق الاشتراك في أكثر من مجال من مجالات المسابقة.

- لا يحق للمتسابق المطالبة باسترداد الأعمال المقدمة إلى المسابقة سواء فاز، أم لم يفز.

التقدم إلى المسابقة:

تقدم جميع الأعمال من 3 نسخ مكتوبة بالكمبيوتر، مع ثلاث 3 نسخ إلكترونية على 3 اسطوانة مضغوطة c.d، وتستبعد الأعمال المكتوبة بخط اليد، والأعمال المدون على أى من صفحاتها اسم المتسابق أو بياناته الشخصية أو غير الملتزمة بموضوع المسابقة النقدي في الدراسات النقدية.

- يتقدم المتسابق بعمله إلى الفروع الثقافية التابعة لمكان إقامته أو عمله، أو إلى الإدارة العامة للثقافة العامة بالهيئة في 16«أ»، شارع أمين سامي، عمارات العرائس، مبنى «ب»، الدور السابع، القاهرة.

-يقدم صورة الرقم القومي على الوجهين مع ضرورة إحضار الأصل للاطلاع عليها وصورة شخصية حديثة.

يبدأ الإعلان عن المسابقة 30 نوفمبر 2022 وتستمر إلى 10 يناير 2023.

جوائز المسابقة:

جميع الأفرع:

الأول 4 آلاف جنيه.

الثاني 3 آلاف جنيه.

الثالث ألفي جنيه.

وتتولى الهيئة طباعة الأعمال الفائزة الثلاثة بكل مجالات المسابقة.