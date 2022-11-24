الغيوم تغطي سماء الإسماعيلية وانخفاض في درجات الحرارة

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، انخفاضا في درجات الحرارة بشكل ملحوظ مقارنة ببداية الأسبوع الماضي، وذلك بمعدل 3 درجات سواء للعظمى أو الصغرى.

وشهدت الإسماعيلية انتشار الغيوم على أجزاء كبيرة من المدينة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مع نشاط للرياح الباردة، واختفاء أشعة الشمس بشكل ملحوظ.

الأرصاد تحذر من أمطار على مدن القناة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، وتصل إلى أمطار رعدية على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم، رفع حالة الطوارئ استعداداً لأي تغير في حالة الطقس علي مدار الساعات القليلة المقبلة، وتفعيل غرف الطوارئ في كل المراكز والمدن.

خطة لانتشار سيارات المياه

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بانتشار كافة سيارات الطوارئ، ورفع المياه التابعة للأحياء والمراكز والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في الشوارع والميادين المرجح تراكم فيها الأمطار حال سقوطها.

وأكد «بشارة»، تفعيل غرف العمليات، والربط مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة للتحرك العاجل فور وقوع أي طارئ علي الطرق السريعة والصحراوية.