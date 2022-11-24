ضبط متهم بالنصب على راغبي شراء الوحدات السكنية في المرج

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن تضرر عدد من المواطنين من أحد الأشخاص بالمرج لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم.

مقاول مقيم بدائرة قسم شرطة المرج

بالفحص تم تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه مقاول مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.