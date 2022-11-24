حبس 20 متهما في 28 قضية مخدرات وأسلحة نارية وبيضاء بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية بحبس 20 متهما 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالاتجار في المخدرات وضبطهم في حملة أمنية، مع طلب تحريات المباحث وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها.

تفاصيل ضبط المتهمين بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

وشنت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع ضباط المراكز والأقسام حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون، وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، ما أسفر عن ضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض، و17 قضية اتجار مخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت الجهات المختصة التحقيق فامرت بالتحفظ على المضبوطات وحبس المتهمين.

حملة مكبرة لضبط مروجي المخدرات بالقليوبية

وتلقى مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير إداة البحث الجنائي، يفيد قيام حملة أمنية مكبرة، شارك فيها ضباط البحث الجنائي ورؤساء مباحث الأقسام والمراكز، ما أسفرت عن ضبط 11 قطعة سلاح ناري، و17 قضية مخدرات، بحوزة 20 متهما، وضبط خلال خلالها كميات مختلفة من المواد المخدرة والأقراص المخدرة.

كما تمكنت الحملة التي شاركت فيها مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيذ 7546 حكما قضائيا متنوعا، وحُررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه الحملات أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

واوضح المحامي أحمد داود لـ«الوطن»، أن عقوبة حيازة وشراء ونقل وتداول المواد المخدرة بقصد الاتجار بأي صورة في غير الأحوال المصرح بها قانونا في قانون العقوبات، تكون ما بين السجن والإعدام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه وفق نصوص قانون الجنايات.