حالة الطقس بالإسكندرية اليوم.. انخفاض درجة الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

تشهد حالة الطقس بالإسكندرية اليوم، تغيرات مقارنة بما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، حيث بدأت درجات الحرارة في الانخفاض أكثر مع ارتفاع أمواج البحر، وسط توقعات بسقوط أمطار، ماترتب عليه إعلان حالة الطوارئ من قبل شركة الصرف الصحي.

وأعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الإستعداد بالشركة اعتبارا من صباح اليوم الخميس، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

أمطار رعدية مساء اليوم على الإسكندرية

واضاف رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«الوطن»، أنه بحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن من المتوقع أن تكون أمطار الإسكندرية اليوم الخميس خفيفة نهارا ومتوسطة ورعدية مساء، وقد تغزر في فترات الليل بنسبة حدوث 50% تقريبا.

سرعة الرياح وحالة الطقس في الإسكندرية اليوم

ولا تقتصر حالة الطقس في الإسكندرية اليوم على الأمطار المتوقعة فحسب، بل يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها من 40 إلى 50 كم في الساعة، وهو المعدل الأعلى حتى الآن منذ بداية فصل الخريف، وهو الذي يترتب عليه شعور المواطنين بدرجات حرارة منخفضة عن المسجلة.

وتبع حالة الطقس في الإسكندرية ارتفاع أمواج من مترين إلى 3 أمتار، الأمر الذي يسبب اضطراب في الملاحة البحرية وحركة الصيد.

طوارئ لمواجهة تقلبات الطقس بالإسكندرية اليوم

كل هذه الأمور نتج عنها إعلان الطوارئ من قبل شركة الصرف الصحي، والتي اوقفت الاجازات و بدل الراحات مع نشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة، إضافة إلى إستمرار اعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول.