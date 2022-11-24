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ضبط 1700 مخالفة مرورية في الموانئ خلال 24 ساعة

كتب:

 محمد بركات 
11:51 ص | الخميس 24 نوفمبر 2022
حملات أمنية - أرشيفية

حملات أمنية - أرشيفية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 1710 مخالفات مرورية متنوعة.

حملات أمن المنافذ

وفي مجال الأمن العام، أسفرت الحملات عن ضبط 29 قضية، وفي مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، جرى ضبط قضيتين، فضلا عن تنفيذ 261 حكما قضائيا متنوعا.

أما في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية، وتزوير المستندات»، فجرى ضبط قضية واحدة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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بقلم  محمد بركات 