عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: انتهينا من دراسة مقترحات 5 لجان بالمحور الاقتصادي

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس، اجتماع لاختيار المشاركين في الجلسات النقاشية، والانتهاء من إعداد جداول أعمال اللجان المتبقية، استعدادا لانطلاق الجلسات الرسمية والفعلية للحوار.

الانتهاء من 5 لجان بالمحور الاقتصادي

وقال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مجلس الأمناء انتهى من مراجعة ودراسة مقترحات 5 لجان بالمحور الاقتصادي من أصل 7 لجان: «قمنا أمس بمراجعة ودراسة عدد من المقترحات المقدمة من قبل اللجان، وانتهينا من 5 لجان في المحور الاقتصادي من أصل 7 لجان بالمحور».

وقال عضو مجلس الأمناء: «مازلنا نعمل على دراسة المقترحات وإعداد الجداول، ولم ننته من الكل حتى الآن، ولازالت هناك 7 لجان متبقية بالمحور الاجتماعي ونعمل على الانتهاء منها».

عضو مجلس الأمناء: تكثيف العمل على حقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة

وعن الموعد المتوقع لبدء انعقاد جلسات الحوار الوطني، قال عضو مجلس الأمناء: «الجلسات الفعلية للجان الحوار الوطني ستبدأ بمجرد أن ننتهي من دراسة المقترحات وإعداد الجداول»، ولفت إلى أن القضايا التي لابد من تسليط الضوء عليها خلال الفترة المقبلة هي ملف حقوق الإنسان، حيث قال: «من أبرز الملفات التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة هي ملف حقوق الإنسان وتكثيف عمل لجنة العفو الرئاسي، بحيث يزيد عدد قوائم المفرج عنهم، بالإضافة إلى العمل على إغلاق قضية الحبس الاحتياطي».