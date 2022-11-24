أستاذ اقتصاد يشيد بـ«الجهاز المصري للملكية الفكرية»: العقول أغلى الموارد

قال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إنّ أغلى مورد تمتلكه مصر هو العقول المصرية، وبالتالي فإن الحفاظ على الملكية الفكرية من أهم دعائم الدول المتقدمة، وبخاصة أن الجمهورية الجديدة تعتمد على اقتصاد المعرفة، مثمنا موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

وأضاف «سليمان» خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، منة الشرقاوي: «مصر لديها بنية أساسية جيدة في قطاع صناعة المعلومات، وعقولا نابغة في هذا القطاع، وبالتالي كانت هناك حاجة إلى إعادة صياغة ودراسة ما يتعلق بقوانين الملكية الفكرية».

قوانين وتشريعات تخص الملكية الفكرية

وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن مصر من أقدم الدول التي شرعت قوانين تخص الملكية الفكرية منذ عام 1939م، كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في سبتمبر الماضي: «منذ عام 2020 والدولة المصرية تعد مشروع قانون جهاز واحد للملكية الفكرية في مصر».

9 جهات للملكية الفكرية في مصر

وأشار إلى أن مصر لديها 9 جهات تتعامل مع الملكية الفكرية، فبعض الأفكار تحتاج إلى موافقة جهة واحدة وأفكار أخرى قد تحتاج إلى أكثر من جهة، لافتًا إلى أن 50% من دول العالم لديها جهة واحدة، و40% من دول العالم لديها جهتين، و10% فقط من دول العالم لديهم أكثر من جهتين، مصر منهم، وهو ما كان يمثل عائقا أمام المستثمرين وبيئة الأعمال.