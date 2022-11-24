تردد القنوات الناقلة لمبارة قطر والسنغال غدا الجمعة.. العنابي يتمسك بالأمل

رغم أن المنتخب القطري صاحب الأرض في منافسات كأس العالم 2022، إلا أنه المنتخب العربي الوحيد الذي تعرض للهزيمة، بعد الخسارة في المبارة الافتتاحية للمونديال، أمام منتخب الإكوادور، إلا أن الجماهير العربية، ما تزال تتمسك بالأمل في تحقيق المنتخب القطري مفاجأة، في مباراتة المرتقبة غدا الجمعة، أمام منتخب السنغال.

وتشير طل التوقعات إلى المباراة ستكون صعبة على العنابي، إلا أن النجاحات التى حققتها المنتخبات العربية «السعودية، المغرب، تونس»، خلال اليومين الماضيين، فى منافسات كأس العالم، أكدت أنه ليس هناك مستحيل في كرة القدم، خاصة أن المنتخب القطري يحتاج إلى تحقيق الفوز فى مباارتة أمام أسود السنغال حتى يستطيع الاستمرار في المنافسة.

تردد القنوات الناقلة لمبارة قطر والسنغال غدا الجمعة

وفق شبكة قنوات bein sports الرياضية، فإنّ الجمهور يمكنه متابعة مباراة منتخب قطر ومنتخب السنغال في كأس العالم 2022، من خلال الترددات التالية:

تردد قناة bein sport mix

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

-معدل الترميز: 27500.

-معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة bein sport

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11013.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الكأس القطرية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11919.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكأس القطرية إكسترا

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11919.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مبارة منتخب قطر والسنغال، غدا الجمعة، في تمام الساعة 3 عصرا، بتوقيت القاهرة.