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ضبط مسجل خطر بحوزته 120 طربة حشيش في الإسكندرية

كتب:

محمد بركات
12:25 م | الخميس 24 نوفمبر 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام» ومديرية أمن الإسكندرية نشاط، مسجل خطر، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة وله محل إقامة آخر بالقليوبية، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة باب شرق في الإسكندرية.

ضبط عنصر إجرامي

عقب تقنين الإجراءات، ضُبط المتهم حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة باب شرق في الإسكندرية، وبحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 12 كيلو جراما.

وبمواجهته بالمضبوطات، أيد ما جاء في التحريات، وأن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تقدّر بـ 840 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.

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