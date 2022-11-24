مدير مشروع تطوير الطريق الدائري: نعمل على إزالة جميع المواقف العشوائية

أكد المهندس ممدوح سليمان، مدير مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، استمرار العمل على إزالة جميع المواقف العشوائية أعلى الطريق الدائري، مشيرا في تصريحات للوطن إلى العمل على ترسيم محطات الأتوبيس الترددي السريع، ليقدم خدمات متميزة للركاب.

تنفيذ 49 محطة للأتوبيس الترددي السريع

وأضاف سليمان أن المشروع يشمل ترسيم وتنفيذ 49 محطة أعلى الطريق الدائري، لتسيير الأتوبيس الترددي السريع، مؤكدا أن «العمل يسير بخطوات ثابتة ومتقدمة في المشروع، تمهيدا لمنع سير الميكروباص على الطريق الدائري نهائيا خلال الأشهر القليلة المقبلة».

وأوضح أن «العمل جار على تنفيذ مواقف جديدة أسفل الطريق الدائري، تكون مخصصة لسيارات الميكروباص، ما يسهل على المواطنين الوصول إلى محطات الأتوبيس الترددي».

الانتهاء من ترسيم 33 محطة للأتوبيس الترددي

وأكد مدير المشروع الانتهاء من ترسيم نحو 33 محطة مخصصة للأتوبيس الترددي السريع أعلى الطريق، وفي مسارات محددة بـ5 أمتار من كل اتجاه، موضحا أن الأتوبيس الترددي السريع صديق للبيئة ويقضي على التلوث.

وأشار سليمان إلى تركيب كاميرات مراقبة على الطريق الدائري بالكامل، ضمن أعمال تطويره، لرصد المتجاوزين وتقليل حوادث السيارات، حفاظا على سلامة الركاب.

وأشار إلى جميع مخالفات السير على الطريق الدائري من جانب أي سائق سترصد عبر كاميرات المراقبة، وتصل رسالة فورية إلى السائق المخالف على هاتفه المحمول برقم وتكلفة المخالفة.

إجراءات صارمة ضد كورونا أثناء تنفيذ المشروع

وشدد مدير المشروع على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من كورونا، حفاظاً على سلامة العمال والفنيين والمهندسين، ولضمان استمرار سير العمل دون أي معوقات.