الأوراق المطلوبة للترشح لانتخابات اتحاد الطلاب.. بينها شهادة تطعيم كورونا

تبدأ أعمال الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية، وسحب وتقديم الاستمارات للعام الجامعي 2022-2023، وسط مجموعة من الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب تعليمات المجلس الأعلى للجامعات، على أن تبدأ يوم الأحد المقبل أعمال إعلان الكشوف المبدئية.

الأوراق المطلوبة للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية

حددت كلية البنات بجامعة عين شمس الأوراق المطلوبة للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية في منشور رسمي لها، وهي 3 صور شخصية حديثة، وأصل كارنية الكلية وصورة منه، وأصل البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد وصورة منها، وصورة من شهادة تطعيم فيروس كورونا.

وتكثف الجامعات من الاستعدادات الخاصة بأعمال انتخابات الاتحادات الطلابية، وحذّرت من استخدام أي شعارات سياسية في الدعاية للانتخابات.

«الحيوي»: تشكيل لجان في كل جامعة لتلقي طلبات الترشح وفحصها

وقال الدكتور أحمد الحيوي، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم الفني، إنّ الجامعات التكنولوجية الجديدة تشارك للمرة الأولى في انتخابات الاتحادات الطلابية، موضحًا أنّه تم تشكيل لجان في كل جامعة لبدء تلقي طلبات الترشح وفحصها.

وأضاف «الحيوي»، لـ«الوطن»، أنه تم التأكيد على الالتزام الكامل بكافة التعليمات التي حددتها وزارة التعليم العالي في أعمال الانتخابات، لافتاً إلى أن انتظام الدراسة بالجامعات التكنولوجية التي دخلت الخدمة التعليمية هذا العام.

وأكد الدكتور محمد عبدالرحمن، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر الدولية التكنولوجية، لـ«الوطن»، أن إدارة رعاية الشباب بالجامعة تستقبل طلبات الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بدءًا من اليوم، موضحاً أن الجامعة كثفت من الاستعدادات الخاصة بذلك سواء بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية أو إعلان الجداول للطلاب.

وفي سياق متصل، قال الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، لـ«الوطن»، إن الجامعات التكنولوجية الجديدة والأهلية الجديدة تشارك لأول مرة في انتخابات الاتحادات الطلابية، موضحاً أن الشروط تنطبق عليهم كما هي عدا شرط واحد فقط الخاص بأن يكون للطالب نشاط مسبق في الاتحاد.