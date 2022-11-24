10 معلومات عن الخط السادس للمترو «الخصوص - المعادي الجديدة».. ينقل 1.4 مليون راكب

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الخط السادس للمترو «الخصوص - المعادي الجديدة»، سيعمل على تخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى، مشيراً إلى أن مشروعات مترو الأنفاق التي تنفذها وزارة النقل، تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتقلل الوقت ومدة السفر. وأضاف أنه سيتم قريباً بدء تنفيذ مشروع الخط السادس للمترو، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

الخط السادس للمترو سينفذ طبقا للمواصفات العالمية

وقال وزير النقل، لـ«الوطن»، إن الخط السادس للمترو «الخصوص - المعادي الجديدة»، سيتم تنفيذه طبقا للمواصفات العالمية، لافتاً إلى أن هذه الخط سيعمل على نقل ما يقرب من مليون و400 ألف راكب يومياً، موضحاً أن الوزارة تستهدف نقل ما يقرب من 10 ملايين راكب يومياً عبر جميع خطوط مترو الأنفاق عقب تنفيذها جميعاً.

معلومات عن الخط السادس للمترو قبل بدء تنفيذه

1- ينفذ الخط السادس للمترو بطول 35 كيلو متر.

2- يشمل الخط السادس للمترو 27 محطة 13 علوية و14 نفقية.

3- الخط السادس للمترو يقل يومياً ما يقرب من مليون و400 ألف راكب يومياً.

4- يبدأ مسار الخط السادس للمترو من منطقة الخصوص شمالاً وحتى منطقة المعادي الجديدة.

5- الخط السادس للمترو سيتم تنفيذه في مسار موازي للخط الأول «العمود الفقري» للشبكة لتخفيف الضغط عنه.

6- يبدأ مسار الخط السادس للمترو من منطقة الخصوص في مسار سطحي، ثم يرتفع في مسار علوي حتى محطة دير الملاك.

7- جميع قطارات الخط السادس للمترو ستكون مكيفة بشكل كامل.

8- يمتد الخط السادس للمترو في مسار نفقي ماراً بمحطة غمرة ليتكامل الخدمة مع الخط الأول للمترو «المرج الجديدة - حلوان».

9- يتقاطع الخط السادس للمترو «الخصوص - المعادي الجديدة»، مع الخط الثالث للمترو بمحطة باب الشعرية.

10- يتقاطع الخط السادس للمترو مع الخط الرابع للمترو بشارع الهرم بمنطقة الفسطاط.