وزير النقل: تنفيذ الخط السادس للمترو «الخصوص - المعادي الجديدة» بطول 35 كم

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعاتها العملاقة، وتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب، مشيرا إلى أن الخط السادس للمترو «الخصوص - المعادي الجديدة»، سيتم تنفيذه بطول 35 كم، موضحا أن هذا المشروع سيعمل على تخفيف الزحام المروري بالقاهرة الكبرى، وسيتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة غمرة، ومع الخط الثالث في محطة باب الشعرية، ومع الخط الرابع في محطة الفسطاط.

الخط السادس للمترو يشمل 27 محطة

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ «الوطن»، إن الخط السادس للمترو «الخصوص - المعادي الجديدة»، سيتم تنفيذه طبقا للمواصفات العالمية، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، لافتا إلى أن الخط السادس للمترو يشمل 27 محطة، مؤكدا أن جائحة كورونا لن تكون عائقا أمام الوزارة في تنفيذ مشروع المترو الجديد.

الخط السادس للمترو سيتم تنفيذه خلال 4 سنوات

وأوضح وزير النقل، أن الخط السادس للمترو «الخصوص - المعادي الجديدة»، سيتم تنفيذه خلال 4 سنوات، مؤكدا أن محطات الخط السادس تشمل «الخصوص - مسطرد - السواح - الوايلي - غمرة - باب الشعرية - السيدة زينب - الفسطاط - البساتين - القمر الصناعي - المعادي الجديدة»، منوها إلى أن مشروعات مترو الأنفاق تعمل على تخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبري، وتعمل على تقديم خدمات ممتازة لكافة الركاب، لأنها توفر الوقت.

الخط السادس للمترو يقل مليون و400 ألف راكب يوميا

وأشار وزير النقل، إلى أن الخط السادس للمترو «الخصوص - المعادي الجديدة»، سيقل ما يقرب من مليون و400 ألف راكب يوميا، حيث أن مسار الخط السادس يبدأ من منطقة الخصوص عند مخرج 18 من الطريق الدائري بمحاذاة ترعة الإسماعيلية في مسار علوي، ثم يستمر حتى ميدان السواح ثم شارع بورسعيد ويتقاطع مع الخط الأول في محطة غمرة ثم أسفل شارع بورسعيد إلى ميدان السيدة زينب، ويمتد ليتقاطع مع الخط الرابع للمترو بمحطة عمرو بن العاص، ثم يستمر إلى المعادي الجديدة لينتهي بمنطقة القمر الصناعي.