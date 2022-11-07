إجراء من حي باب الشعرية حفاظا على سلامة سكان العقارات الخطرة

ناشد حي باب الشعرية بمحافظة القاهرة، سكان العقارات المجاورة لعقار شارع زرع النوى المنهار في أكتوبر العام الماضي بسرعة تجهيز المستندات المطلوبة وتقديمها بالحي، حرصا على سرعة الإجراءات وتسليم الشقق في أسرع وقت ممكن، حيث صدر لها قرار إزالة بواسطة لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة نظرا لخطورتها الداهمة وتصدعها نتيجة انهيار عقار مجاور وصدر لـ4 عقارات قرار إزالة بينما يوجد عقار آخر صدر له قرار ترميم وفق قرار اللجنة الهندسية وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

حصر العقارات الخطرة

وقال اللواء مجدي عبد المتعال، رئيس حي باب الشعرية، إنه تم إبلاغ السكان بضرورة إنهاء الأوراق المطلوبة وتقديمها للحي لاتخاذ ما يلزم، وبعدها يتم تسليم الأوراق لإدارة التسكين بالمحافظة تمهيدا لتسليم وحدات سكنية للأسر المستحقة، مضيفا لـ«الوطن»، أن تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بحصر العقارات الخطرة والتعامل الفوري معها من أجل سلامة المواطنين، والعقارات الصادر لها قرار إزالة بسبب خطورتها رقم 1 و3 بكر القزاز، ورقم 13 و17 بزرع النوى ويتم التعامل مع المواطنين.

لجنة هندسية لفحص العقارات

يُذكر أنه فور سقوط عقار زرع النوى العام الماضي، قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار بباب الشعرية وبيان حالتها الإنشائية بعد رفع أنقاض العقار المنهار فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة، وتم إخلاء العقار من السكان دون المنقولات، وتمت المعاينة من قبل لجنتين الأولى من الحى والثانية من أساتذة جامعة للبت فى الحالة الإنشائية للعقارات ومدى خطورتها.