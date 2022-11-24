مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص على طريق «مصر- الإسماعيلية» الصحراوي

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون، في حادث انقلاب ميكروباص على طريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي في اتجاه القاهرة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفيي العاشر الجامعي وبلبيس المركزي.

انقلاب ميكروباص

وتلقى اللواء مح صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا، يفيد باستقبال مستشفى بلبيس المركزي 7 مصابين، وكذلك استقبال مستشفى العاشر من رمضان الجامعي 5 آخرين، مصابين بكدمات وجروح وسحجات، إثر انقلاب ميكروباص بطريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي في اتجاه القاهرة، كما أسفر الحادث عن مصرع شخص آخر يدعى خالد سيد محمود قنديل، مقيم بقليوب.

نقل المصابين الى مستشفيي بلبيس والعاشر الجامعي

وكان مرفق الإسعاف بمحافظة الشرقية تلقى إخطارا بالواقعة، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إلى مكان الواقعة لمباشرة الحادث، وجرى نقل المصابين الى مستشفيي العاشر الجامعي وبلبيس المركزي، لتلقي العلاج بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة. وتم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.