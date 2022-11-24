رئيس «صحة النواب»: نسب الإشغال في مستشفيات عزل مصابي كورونا لا تتجاوز 10%

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي، زيادة أعداد إصابات كورونا حاليا.

وأوضح في حوار لـ «الوطن»، أن نسب الإشغال بأقسام العزل في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لا تزيد عن 10%، وتطرق في حواره إلى استعدادات مواجهة الفيروس لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى زيادة أعداد المصابين بكورونا في غضون 3 أسابيع، فإلى نص الحوار:

ما هو وضع فيروس كورونا حالياً؟

- هناك زيادة قليلة في أعداد المصابين، ومصر تتبع أوروبا والصين وأمريكا لأن زيادة معدل الإصابات في تلك الدول يسبق مصر بمدة لا تقل عن شهر ونصف، والحالات المرصودة بالزيادة بسيطة وتستجيب للعلاج، والمصابون الذين يعانون من عوامل خطورة يتم التعامل معهم بالبروتوكولات العلاجية المختلفة، والمستشفيات أصبح لديها الخبرة والإمكانات لمواجهة الفيروس.

**هل هناك توقعات بدخول موجة جديدة قريباً؟

- نتوقع زيادة أعداد المصابين خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، لكن لن تكون شديدة أو متوسطة وإنما بسيطة جداً كالموجة السابقة.

** ماذا عن الاستعدادات لمواجهة أي سيناريوهات؟

- المستشفيات مستعدة لكافة السيناريوهات، خاصة ما يتعلق بالأدوية والأسرة والأماكن المخصصة لعزل المصابين، وهناك خبرة مكتسبة لأن المستشفيات نجحت في تحقيق أعلى نسب نجاح في التعامل مع الجائحة.

** ماذا عن نسب الإشغال بأقسام العزل المخصصة لكورونا؟

- لا تزيد عن 10% بمختلف المحافظات سواء المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو الجامعية المخصصة للعزل.

** هناك شائعات تتردد عن اكتمال نسب الإشغال بالمستشفيات من الأطفال؟

- هذا حديث عار تماما من الصحة ولا يوجد زيادة في نسب الإشغال، والأمور في المستشفيات تسير بصورة طبيعية وجيدة دون رصد أي معوقات، والأدوية والمستلزمات الطبية متوفرة.

**ماذا عن قانون التبرع بالأعضاء وخطوات تطبيقه؟

- الأمور حالياً تسير بصورة إيجابية بشأن القانون، وهناك عدد من أعضاء مجلس النواب وقعوا على استمارة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وعقب انتهاء اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، ووزارة الصحة من تجهيز السجلات، سيبدأ الطرح للمواطنين بشأن التبرع بالأعضاء.

** وماذا عن توجيهاتك للمواطنين خلال الفترة المقبلة ؟

- يجب على جميع المواطنين خلال الفترة المقبلة الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة للمناعة وضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، والتشديد على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي واستشارة الطبيب المختص حال ظهور أي أعراض، ويجب على المواطنين ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية للوقاية من المرض والأعراض، خاصة أن هناك بعض الأعراض تشبه أعراض كورونا، مع الاهتمام بارتداء الملابس الثقيلة وتناول الأغذية التي تحفز مناعة الجسم وأعضائه.