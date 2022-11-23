«السكة الحديد»: لن نخفف إجراءات كورونا تزامنا مع بداية فصل الشتاء

أكدت هيئة السكة الحديد تشديد الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، داخل عربات القطارات والمحطات، تزامنا مع بدء فصل الشتاء، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، من خلال تعقيم القطارات قبل انطلاق ساعات التشغيل بشكل دوري، وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام جميع المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من كورونا.

لن نخفف إجراءات كورونا داخل قطارات السكة الحديد

قال مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، إن الهيئة ما زالت تنفذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بشكل صارم داخل جميع القطارات العاملة على كافة الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، لافتا إلى أن هناك تعليمات مشددة بتطهير المحطات كل ساعتين وخاصة المحطات الرئيسية التي تشهد تواجد أعداد كبيرة من الركاب، مؤكدا أنه لا يوجد أى قرار بتخفيف إجراءات كورونا تزامنا مع دخول فصل الشتاء.

إلزام الركاب بارتداء الكمامات الطبية لمواجهة كورونا

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك إلزاما لجميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية داخل عربات القطارات وأثناء التواجد داخل المحطات، للوقاية من تفشي كورونا، مؤكدا أن هناك غرامة مالية قدرها 50 جنيها يتم تطبيقها على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات، منوها إلى أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أى حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة.

وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية مجانا

وأشار المصدر إلى أن هناك وحدات إسعافية متنقلة في جميع المحطات الرئيسية والمركزية التابعة لهيئة السكة الحديد، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، علاوة على تقديم المساعدات الطبية العاجلة، حال رصد أى راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أن حركة القطارات تسير بصورة منتظمة دون حدوث أى معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، وأن القطارات العاملة تقل ما يقرب من مليون و200 ألف راكب يوميا، إضافة إلى رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار والسيول، حال حدوثهما تزامنا مع دخول فصل الشتاء.